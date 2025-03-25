В Кургане парки и скверы начали обрабатывать от клещей

Этой весной в Кургане проведут акарицидную обработку 113 общественных пространств. Работа начинается в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба мэрии.

Обработку парков, скверов и набережных от клещей начнут с центральной части Кургана. Это городской сад имени Александра Невского, сквер-сад барона Розена, сквер памяти жертв политических репрессий, сквер имени Владимира Высоцкого и Троицкая площадь.

Специалисты проводят акарицидную обработку, как правило, по утрам при благоприятных погодных условиях — отсутствии осадков и заморозков, скорость ветра не должна превышать 4 м/с.

Всего весной 2025 года в Кургане планируется обработать от клещей территорию общей площадью более 41,5 га.