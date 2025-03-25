За ночь над Крымом сбили пять БПЛА

В ночь на 25 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне вечером дежурные силы ПВО сбили еще один БПЛА над Черным морем. Попытка атаки была предпринята в 18:15 по мск.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 24 марта в Краснодарском крае украинский БПЛА пытался атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Беспилотник был перехвачен за 7 км от объекта. Обломки дрона упали в районе железнодорожной станции Кавказской, повредив здание и контактную сеть.

Анна Гречко