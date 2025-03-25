На Кубани прогнозируют потепление до +21°C и сильный ветер

На Кубани в ближайшие сутки прогнозируют потепление до +21°C. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, вечером в западной части региона возможен небольшой дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ветер юго-восточный, южный, порывы которого днем достигнут 12–14 м/с. В предгорьях и восточных районах ночью возможны заморозки до -3°C, однако днем температура воздуха поднимется до +16…+21°C.

На побережье Азовского моря воздух прогреется до +17°C. В горах дневные температуры составят +2…+7°C.

На черноморском побережье также потеплеет: в дневные часы ожидается +12…+17°C. Ветер южный, юго-восточный 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Анна Гречко