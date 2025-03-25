В плей-офф ВХЛ новокузнецкий «Металлург» уступает в серии 0:2

Новокузнецкий «Металлург», выигравший регулярное первенство Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), оказался на грани поражения уже в 1/8 плей-офф. Он дважды уступил магнитогорской «Магнитке».

Первые два матча серии до четырех побед прошли в Новокузнецке. Гости выиграли оба: 4:1 22 марта и 2:1 24 марта. В первом матче был установлен рекорд посещаемости в ВХЛ — 6614 зрителей. Следующие две встречи пройдут уже в Магнитогорске 27 и 29 марта.

Другой клуб из Сибирского федерального округа — «Норильск» — уступает клубу «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма). В первом матче серии «Норильск» уступил в гостях в овертайме 1:2. Второй пройдет сегодня.

Валерий Лавский