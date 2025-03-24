Альфа-банк получил почетную международную награду в рамках крупнейшего технологического события Южной Азии Fintech India Expo. Жюри присудило российскому банку победу сразу в двух номинациях — «Мировой лидер в сфере финтеха» и «Лучшее в мире применение ИИ в финтехе». Эксперты Fintech India Innovation Awards отметили, что Альфа-банк как лидер отрасли применяет искусственный интеллект для разработки ИИ-ассистентов и создает финансовые сервисы, способные реагировать на потребности клиентов в реальном времени и предлагать персонализированные финансовые решения.

Apple создаст в Китае фонд чистой энергии объемом почти в $100 млн, заявили в компании во время визита ее гендиректора Тима Кука в Пекин. Как сообщает Forbes, фонд создается для расширения возможностей компании в области чистой энергии в Китае. Также он должен помочь усилиям Apple по переводу цепочки поставок на стопроцентно возобновляемую энергию к 2030 году.

Xiaomi решила разместить в Гонконге акции на $5,3 млрд, пишет Bloomberg. Привлеченные средства корпорация планирует направить на развитие своего бизнеса электромобилей. Свой первый электрокар Xiaomi представила в конце 2023 года, а теперь повысила целевой показатель поставок на текущий год.