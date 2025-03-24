Т-Банк запускает новый инвестиционный инструмент, он позволяет инвестору зарабатывать на кредитном бизнесе Т-Банка — это облигации «Т-Кредитный поток», обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых и ежемесячными выплатами купонов. Среди особенностей инструмента: ставка выше, чем по вкладу, все кредиты имеют наивысшее качество для этого класса активов, согласно оценке модели банка; инвесторы имеют приоритетное право на выплаты. Сбор заявок на участие в выпуске продлится до 28 марта текущего года. Номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. руб. Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.

Wildberries запустил самовывоз товаров из торговых точек партнеров в 16 городах России. Покупатели смогут оформить заказ на маркетплейсе, а забрать непосредственно у продавца. Услуга самовывоза доступна в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.

По итогам февраля россиянам выдано наименьшее количество новых кредитных карт за последний год — 1,06 млн штук, на 52% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.