В Севастополе за неделю из огня спасли шесть человек

За прошедшую неделю в Севастополе спасатели совершили 156 выездов. Из пожаров спасли шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Севастополя Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

На территории Севастополя за прошедшую неделю потушили 13 возгораний. Около 15 раз сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о пожаре вследствие ДТП. В огне пострадали шесть человек, погибших нет.

В МЧС отметили, что за прошедшую неделю возгораний в горно-лесной местности и акватории не происходило. Кроме того, пиротехники МЧС нашли 23 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Это четыре артснаряда, две мины, две ручные гранаты и 15 боеприпасов. Все находки уничтожили.

Алина Зорина