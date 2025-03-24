В Черном море в 2025 году могут запустить регулярное прибрежное сообщение

Министр транспорта РФ Роман Старовойт обсудил транспортные инициативы с депутатом Госдумы Константином Затулиным. В частности, стороны говорили о возможности запуска регулярного прибрежного сообщения в Черном море, передает пресс-служба федерального Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году в Азово-Черноморском бассейне действовали скоростные пассажирские перевозки, организованные по поручению президента. Направление Сочи — Анапа — Сочи с 9 июня по 24 июля обслуживало судно «Ялта», перевезя более 5 тыс. пассажиров. Линия Новороссийск — Геленджик — Сочи, где работал «Севастополь», с мая по октябрь приняла около 30 тыс. человек. Вопрос о возобновлении навигации в 2025 году обсуждается с участием региональных властей и бизнеса.

Дополнительно на встрече затронули необходимость ремонта автодороги Туапсе — Майкоп, обеспечивающей выход на черноморское побережье. Ключевой проблемой остается 7-километровый участок на Шаумяновском перевале, где отсутствует асфальтовое покрытие.

По итогам переговоров стороны договорились о совместной работе по реализации намеченных инициатив.

Вячеслав Рыжков