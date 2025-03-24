Губернатор Кубани поблагодарил Владимира Путина за доверие и поддержку

Губернатор Краснодарского края выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие. В своем Telegram-канале он заявил, что поддержка решения участвовать в предстоящих выборах губернатора является большой ответственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Вениамин Кондратьев отметил, что перед Краснодарским краем, который является одним из крупнейших регионов России, стоят высокие цели. По его словам, край продолжит развиваться, используя имеющийся опыт.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кубани в понедельник, 24 марта, поддержал его выдвижение на пост главы региона. Вениамин Кондратьев планирует избираться на третий срок.

Алина Зорина