В Крыму спасли раненую туристку

В поселке Орджоникидзе под Феодосией спасли раненую туристку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Крыма Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Согласно данным ведомства, пострадавшая во время прогулки в районе Второго мыса упала и травмировала ногу. Из-за этого она не смогла дальше передвигаться. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую помощь и наложили шину.

После этого туристку на носилках доставили к месту проезда скорой помощи и передали ее медработникам.

Алина Зорина