В Крыму спасли раненую туристку
В поселке Орджоникидзе под Феодосией спасли раненую туристку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Фото: пресс-служба МЧС Крыма
Согласно данным ведомства, пострадавшая во время прогулки в районе Второго мыса упала и травмировала ногу. Из-за этого она не смогла дальше передвигаться. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшей первую помощь и наложили шину.
После этого туристку на носилках доставили к месту проезда скорой помощи и передали ее медработникам.