Пожар на кубанской НПС локализовали на площади 1,2 тысячи «квадратов»

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, возникший 19 марта в результате падения обломков БПЛА, был локализован спасателями на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спасатели пытаются ликвидировать возгорание уже пятый день. В результате усилий пожарных удалось полностью потушить один из охваченных пламенем резервуаров. По состоянию на 13:00 24 марта, был потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся емкостей.

В ликвидации пожара задействуют 467 человек и 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Власти Кавказского района обеспечивают горячим питанием и питьевой водой всех спасателей.

Остается закрытым движение транспорта на участке трассы «Краснодар — Кропоткин — Ставрополь». Для автомобилистов организовали объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь с 20 на 21 марта на нефтебазе произошел взрыв, что привело к выбросу нефтепродуктов и увеличению площади пожара до 10 тыс. кв. м. Однако позднее в этот день площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м.

Работы по полной ликвидации пожара продолжаются, спасатели прилагают усилия для предотвращения дальнейшего распространения огня и минимизации ущерба.

Анна Гречко