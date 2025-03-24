Донские виноделы закупали четверть производственного оборудования в России

В Ростовской области спрос на винодельческое оборудование отечественного производства в 2024 году вырос в среднем на 25,1% в 2024 году, сообщили в пресс-службе торговой площадки «Тендер Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Это произошло из-за сильного скачка цен на импортные комплектующие и ухода с российского рынка части зарубежных компаний, специализирующихся на выпуске оборудования для виноделен.

По оценкам специалистов ООО «Тендер Про», спрос в Южном федеральном округе на подобное оборудование в 2024 году в среднем вырос на 25,2%. Для производителей вина преимущественно поставляют емкостное оборудование (25,9% от числа всех тендеров), прессы и дробилки (16,8%) и устройства для фильтрации и стабилизации винных напитков (9,4%).

Доля торгов распределилась между винодельческими предприятиями Краснодарского края (39,2% от общего числа торгов), Крыма (28%), Ростовской области (15,9%), Ставрополья (9,3%) и Дагестана (3,7%).

Валентина Любашенко