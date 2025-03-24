Онлайн-продажи в Ростовской области в 2024 году выросли на 19,7% к аналогичному периоду 2023 года и составили 115,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе департамента потребительского рынка Ростовской области со ссылкой на данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, чаще всего (более 2/3 товаров) ростовчане приобретали интернет-способом цифровую и бытовую технику, одежду и обувь, мебель и хозяйственный инвентарь, автозапчасти и аксессуары для своих авто.

Помимо этого, в онлайн-режиме дончане предпочитали покупать продукты питания, продажи на них увеличились с 10,1% в 2023 году до 13,7% в 2024 году.

«Доля торговли через интернет в общем объеме оборота розничной торговли региона, как и годом ранее, составила 7,4%»,— говорится в сообщении.

Эксперты департамента потребительского рынка пришли к выводу, что одним из основных условий развития онлайн-торговли является создание логистической инфраструктуры на территории нашего региона. Поэтому, осенью 2024 года, в рамках ПМЭФ делегация правительства Ростовской области заключила Соглашение о сотрудничестве с ООО «Вайлберриз». В рамках достигнутой договоренности на территории Аксайского района будет построен собственный распределительный центр компании площадью около 180 тыс. кв. м. Сумма затрат, направленных на создание новой логистической площадки составит 11,5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.

Валентина Любашенко