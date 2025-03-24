В Ростове возьмут на анализ пробы воздуха после пожара в ТЦ «Астор»

В Ростове-на-Дону к месту пожара в торгово-развлекательном комплексе «Астор» направили специалистов лаборатории для взятия проб воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Уточняется, что специалисты проведут анализы на предмет превышения вредных веществ в воздухе.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом комплексе.

Снежана Стодольская