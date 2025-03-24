ВС поддержал решение о смене руководителя частной клиники в Краснодаре

Верховный суд (ВС) РФ поддержал решения нижестоящих инстанций, согласно которым Ирина Кузнецова лишилась поста руководителя ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» (КМХ). Истцом выступила один из учредителей лечебного заведения Неля Мктрумян. В своем иске она указала на то, что при назначении руководителя между учредителями общества не было достигнуто согласия по поводу его кандидатуры.

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«Оснований для пересмотра судебных актов по доводам кассационной жалобы, изученным по материалам истребованного дела, не установлено»,— говорится в определении ВС РФ.

Таким образом, Верховный суд закрепил правовой подход, когда налоговый орган не должен ограничиваться формальными внешними признаками достоверности документов, а проверять обстоятельства, свидетельствующие отсутствие правовых оснований для изменения ЕГРЮЛ.

В своем исковом заявлении Неля Мктрумян просила вернуть право подписи прежнему руководителю КМХ Наталье Чен.

Суды признали недействительными сведения, поданные Ириной Кузнецовой в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, о ней как о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени клиники. Соответствующие данные в ЕГРЮЛ были внесены 1 июня 2023 года.

После вынесения решения по данному делу Ирина Кузнецова, не дожидаясь его вступления в законную силу, снова подала недостоверные сведения в налоговый орган. Данное обстоятельство стало причиной повторного обращения Нели Мкртумян с аналогичным иском в Арбитражный суд, который повторно признал недостоверность поданных сведений.

Как рассказала «Ъ-Кубань» Неля Мкртумян, она обратилась с заявлением в СК РФ о проверке действий ответчика по подаче недостоверных сведений и изменения ЕГРЮЛ.

Судебные споры между учредителями ООО «Клиника малоинвазивной хирургии» продолжаются на протяжении нескольких лет после самоубийства мужа Нели Мктрумян – врача высшей категории Мелика Мнацаканяна. Он являлся владельцем здания по ул. Энгельса, 171 в Краснодаре площадью 832 кв. м, где расположено лечебное заведение, а также имел одну третью долю в ООО «КМХ». Унаследовав данное имущество, госпожа Мктрумян пыталась сначала взыскать с общества арендную плату, а затем выселить клинику из принадлежащего наследнице помещения.

Суды общей юрисдикции посчитали, что ранее заключенный договор аренды между обществом и Меликом Мнацаканяном является недействительным, так как последний передал объект недвижимости в качестве вклада в имущество предприятия при его создании. Выселить клинику из занимаемого помещения Нели Мктрумян не удалось.

Тат Гаспарян