Президент РФ в понедельник встретится с губернатором Кубани

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 24 марта, встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Что именно будет обсуждаться на встрече, не уточняется. При этом журналисты напомнили, что у Вениамина Кондратьева в 2025 году заканчивается срок полномочий.

Во второй половине дня Владимир Путин, как ожидается, проведет международный телефонный разговор, сказано также в публикации.

Вячеслав Рыжков