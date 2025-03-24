Рано утром 24 марта произошел пожар в ТРК «Галерея Астор», расположенном в центре донской столицы. Огонь охватил площадь около 500 кв. м. Пламя перекинулось на кровлю соседнего дома. Его жителей срочно эвакуировали. В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек. Им удалось оперативно ликвидировать открытое горение в торговом комплексе и многоквартирном доме на общей площади 1,1 тыс. кв. м. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Возгорание в ТРК «Астор Плаза» произошло рано утром в понедельник Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 10 Возгорание в ТРК «Астор Плаза» произошло рано утром в понедельник Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар Фото: Василий Дерюгин