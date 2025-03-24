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Открытое горение

Пожар в центре Ростова-на-Дону охватил более 1 тысячи квадратных метров

Рано утром 24 марта произошел пожар в ТРК «Галерея Астор», расположенном в центре донской столицы. Огонь охватил площадь около 500 кв. м. Пламя перекинулось на кровлю соседнего дома. Его жителей срочно эвакуировали. В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек. Им удалось оперативно ликвидировать открытое горение в торговом комплексе и многоквартирном доме на общей площади 1,1 тыс. кв. м. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».

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Возгорание в ТРК «Астор Плаза» произошло рано утром в понедельник

Возгорание в ТРК «Астор Плаза» произошло рано утром в понедельник

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: Василий Дерюгин

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Возгорание в ТРК «Астор Плаза» произошло рано утром в понедельник

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Огонь в торговом комплексе охватил около 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалистам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 1100 кв. метров, а потом и потушить пожар

Фото: Василий Дерюгин

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