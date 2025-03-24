Открытое горение
Пожар в центре Ростова-на-Дону охватил более 1 тысячи квадратных метров
Рано утром 24 марта произошел пожар в ТРК «Галерея Астор», расположенном в центре донской столицы. Огонь охватил площадь около 500 кв. м. Пламя перекинулось на кровлю соседнего дома. Его жителей срочно эвакуировали. В тушении пожара были задействованы 36 единиц спецтехники и 113 человек. Им удалось оперативно ликвидировать открытое горение в торговом комплексе и многоквартирном доме на общей площади 1,1 тыс. кв. м. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».
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