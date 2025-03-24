Прокуратура Кубани выявила 240 нарушений в обращении с бездомными животными

Прокуратура Краснодарского края в 2024 году провела проверки исполнения законодательства в сфере обращения с животными без владельцев, охватив органы власти, муниципальные учреждения и специализированные приюты. В ходе надзорных мероприятий выявлено более 240 нарушений, по итогам которых внесено 120 актов прокурорского реагирования, передает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Основные нарушения связаны с заключением и исполнением муниципальных контрактов на отлов и транспортировку безнадзорных животных, а также с расходованием бюджетных средств. Проверены все приюты региона, приняты меры по приведению их деятельности в соответствие с ветеринарными требованиями и нормами содержания.

В 2025 году на реализацию государственных полномочий в данной сфере из регионального бюджета предусмотрено более 165 млн руб., что позволит обеспечить отлов и содержание 12 тыс. животных. На текущий момент единовременная вместимость приютов в крае превышает 4,5 тыс. мест. Прокуратура продолжает контролировать создание новых приютов, в том числе в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков