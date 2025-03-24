На Дону сформировали запас ядохимикатов для борьбы с саранчой

В Ростовской области сформировали запас ядохимикатов для борьбы с саранчой, который хватит на обработку 125 тыс. га посевов. Изначально план защиты на 2025 год предусматривал охват лишь 1 тыс. га, сообщает РБК Ростов со ссылкой на филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние пять лет в регионе не было случаев нашествия саранчи. Специалисты обследовали места зимовки вредителя и не обнаружили признаков его присутствия. Риск для аграриев может возникнуть только от мигрирующих стай из соседних регионов.

«В случае возникновения экстренной ситуации в распоряжении аграриев имеется запас инсектицидов, рекомендованных к применению против саранчовых. При необходимости филиал Россельхозцентра готов подключиться к обработкам заселенных саранчой территорий»,— отметил врио начальника отдела защиты растений Николай Новиков.

Представитель Россельхозцентра уточнил, что более точную информацию о ситуации с саранчой можно будет получить в конце апреля — мае, когда начнется отрождение личинок. В это время специалисты проведут повторные обследования и свяжутся с соседними регионами.

Ранее сообщалось, что ряду южных регионов России угрожает нашествие саранчи из-за аномально теплой зимы. В частности, в зоне риска находятся Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня и Краснодарский с Ставропольским краями. В этих регионах планируется создать специальные отряды для борьбы с насекомыми.

Николай Аксенов