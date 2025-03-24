В Тюменскую область уехали более 100 жителей из граничащих с Украиной регионов

Из Крыма, а также из Белгородской и Курской областей, которые граничат с Украиной, в Тюменскую область переехали 113 человек, сообщили порталу 72.ru в департаменте соцразвития Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт временного размещения беженцев из Курской области

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пункт временного размещения беженцев из Курской области

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В период проведения специальной военной операции (СВО) они были вынуждены покинуть свои дома. В частности, девять человек из Белгородской области сейчас проживают в тюменских пунктах временного размещения (ПВР).

Напомним, летом в Тюменской области подготовили 13 ПВР в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Тюменском районе и Заводоуковском городском округе, они рассчитаны на почти 600 человек для жителей регионов, которые пострадали от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ирина Пичурина