На Кубани за сутки спасатели ликвидировали 17 пожаров

Спасатели МЧС ликвидировали 17 возгораний за сутки на территории Краснодарского края. Классы пожарной опасности четвертой и пятой степени в регионе отсутствуют, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также под контролем спасателей находятся 15 туристических групп. В горах Кубани (исключая Сочи) свыше 1,5 тыс. м сохраняется лавиноопасность.

Кроме того, синоптики прогнозируют заморозки в восточной части края и предгорьях — температура может опуститься до -3 градусов.

Нурий Бзасежев