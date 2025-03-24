На Кубани за сутки спасатели ликвидировали 17 пожаров
Спасатели МЧС ликвидировали 17 возгораний за сутки на территории Краснодарского края. Классы пожарной опасности четвертой и пятой степени в регионе отсутствуют, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Также под контролем спасателей находятся 15 туристических групп. В горах Кубани (исключая Сочи) свыше 1,5 тыс. м сохраняется лавиноопасность.
Кроме того, синоптики прогнозируют заморозки в восточной части края и предгорьях — температура может опуститься до -3 градусов.