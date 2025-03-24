В Каменске задержан мужчина, ворвавшийся с ножом в детский сад

В Каменске-Шахтинском следователи задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело против 38-летнего подозреваемого, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 марта 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в детский сад и повредил дверь кабинета. Высказывая оскорбления и угрозы, он демонстрировал нож, но затем покинул территорию сада. Никто не пострадал.

Следственные действия помогли быстро установить и задержать подозреваемого. При допросе мужчина признался в содеянном. По ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к суду за преступления против собственности и хранение наркотиков.

Следствие продолжает работу, устанавливая все обстоятельства дела и возможные другие эпизоды деятельности подозреваемого.

Николай Аксенов