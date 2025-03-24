Сочи досрочно погасил муниципальный долг почти в 132 млн рублей

В 2025 году администрация Сочи досрочно погасила задолженность перед краевым бюджетом в размере 131,95 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как уточнил градоначальник, в 2024 году муниципальный долг был сокращён на 1,5 млрд руб. Доходы Сочи за прошлый год составили 3,6 млрд руб., что стало одним из лучших показателей среди муниципалитетов края.

Общий объем бюджета города достиг 32,7 млрд руб., включая средства из федерального и краевого источников. Всего Сочи консолидировал в бюджеты различных уровней более 90 млрд руб.

Основные расходы направили на развитие социальной инфраструктуры. Более 15 млрд руб. в 2024 году выделили на выплаты льготным категориям граждан, строительство и ремонт учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры, а также на оплату труда педагогов и проекты инициативного бюджетирования.

Нурий Бзасежев