В Казани Ново-Савиновская районная прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца Спасского района Татарстана. Суд признал мужчину виновным в хищении более 1 млн руб. у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани мужчина получил два года колонии за хищение 1 млн рублей у знакомой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани мужчина получил два года колонии за хищение 1 млн рублей у знакомой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом завладел деньгами своей знакомой, похитив более 1 млн руб. Он уверял женщину, что средства необходимы для лечения родственников и решения рабочих вопросов. Вместо обещанного возврата денег мужчина потратил их на личные нужды.

В ходе судебного заседания фигурант полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов