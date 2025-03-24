Количество вакансий в финансовой сфере ЮФО сократилось на 14%

В Южном федеральном округе (ЮФО) количество вакансий в профобласти «Финансы, бухгалтерия» на hh.ru в феврале 2025 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сократилось на 14%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Повышение ключевой ставки до двузначных значений привело к резкому удорожанию кредитов, включая ипотечные. Это существенно снизило доступность жилья для населения. Если раньше многие семьи могли позволить себе ипотеку под 6–8% годовых, то теперь ставки выросли до 15–20%, что сделало кредиты неподъемными для значительной части населения и снизило объемы кредитования в целом. Это в свою очередь сказалось на потребностях финансовой сферы в специалистах»,— считает кандидат политических наук, HRD, профориентолог Татьяна Устюгова.

Эксперт допускает, что тренд связан с периодом адаптации банков к новым экономическим условиям и является временным. Увеличение спроса на сберегательные и другие услуги может привести к росту потребности в специалистах по финансовому консультированию.

Аналитики hh.ru также рассказали, что одновременно с сокращением объемов предложения от работодателей количество резюме соискателей, желающих трудоустроиться в финансовой сфере ЮФО, увеличилось на 15%. В результате на одну вакансию в среднем приходится 6,2 резюме (в феврале 2024 года на одно предложение — 4,7 резюме). Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова оценивает ситуацию на рынке труда в финансовой сфере ЮФО как «нормальную конкуренцию», когда выбор есть и у работодателей, и у соискателей.

Средняя зарплата, предлагаемая работодателями ЮФО в профобласти «Финансы, бухгалтерия», выросла на 21% год к году и составила в феврале 2025 года 60,5 тыс. руб.

Маргарита Синкевич