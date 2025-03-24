На Ростовской АЭС модернизируют два энергоблока за 800 млн рублей

На Ростовскую АЭС направят 800 млн руб. для модернизации двух энергоблоков, сообщил ТАСС директор станции Андрей Сальников. Работы запланированы на 2025 год и будут проводиться во время плановых ремонтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Модернизация затронет оборудование энергоблоков №3 и №4, а также общестанционные системы. Все необходимые материалы приобретут у российских поставщиков. Планируется обновление резервного микропроцессорного комплекса системы безопасности, аварийного электроснабжения и других элементов.

Работы на четвертом энергоблоке запланированы на май-июнь 2025 года, на третьем — в ноябре-декабре. Ростовская АЭС находится в Волгодонске и включает четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Станция является ключевым поставщиком электроэнергии для юга России.

Для строительства новой атомной электростанции «Южная» в Южном федеральном округе рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт и включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Тат Гаспарян