В Ростовской области стоимость картошки превысила 80 рублей за килограмм
В Ростовской области за месяц средняя цена картофеля выросла более чем на 6 руб. и составила 75,05 руб. за килограмм, согласно данным Ростовстата.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Наибольший рост цен зафиксирован в Таганроге, где стоимость картофеля достигла 80,06 руб. за килограмм. Это на 8,17 руб. дороже, чем месяц назад.
В то же время самый дешевый картофель продают в Миллерово — по 69,59 руб. за килограмм, что на 5,1 рубля выше, чем месяцем ранее.