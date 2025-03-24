В Ростовской области стоимость картошки превысила 80 рублей за килограмм

В Ростовской области за месяц средняя цена картофеля выросла более чем на 6 руб. и составила 75,05 руб. за килограмм, согласно данным Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в Таганроге, где стоимость картофеля достигла 80,06 руб. за килограмм. Это на 8,17 руб. дороже, чем месяц назад.

В то же время самый дешевый картофель продают в Миллерово — по 69,59 руб. за килограмм, что на 5,1 рубля выше, чем месяцем ранее.

Тат Гаспарян