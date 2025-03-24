Поступления налогов от бизнеса в бюджет Дона за год выросли на 3%

В бюджет Ростовской области в 2024 году от бизнеса поступило 296 млрд рублей налоговых отчислений, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Больше всего налогов в бюджет региона поступило от сферы строительства, образования и медицины»,— говорится в сообщении.

Значительная доля от поступлений принадлежит строительным компаниям, перечислившим 18 млрд руб. (+34,8% по сравнению с предыдущим годом). Вклад от учреждений образования составил порядка 12 млрд (+6,4%), финансовый прирост налоговых поступлений от медицинских учреждений вырос на 13,7% и составил 8,5 млрд руб., предприятия по производству текстильных изделий и одежды отдали в областную казну более 4 млрд (+5,9%).

В серьезном пополнении донского бюджета так же приняли участие турагентства — 158 млн руб. (увеличение в 1,5 раза), и компании, предоставляющие услуги проката и аренды предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения — 36 млн руб. (рост в 2,4 раза).

Валентина Любашенко