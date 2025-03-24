Изменена схема движения автобусов по Буденновскому из-за пожара в ТЦ «Астор»

В связи с пожаром в ТЦ «Астор» в Ростове и введением ограничения движения по пр. Буденновскому изменены схемы маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Автобусы маршрутов №№ 2, 6, 6a, 12, 13, 17a, 27, 35, 38, 43, 44, 47, 51, 58, 60, 60a, 61, 75, 76, 78, 90, 90a, 99 будут объезжать место происшествия по схеме пр. Буденновский – ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая – пр. Буденновский.

Работа трамвайных маршрутов №№ 6, 7, 10 приостановлена.

Как сообщалось, сегодня утром загорелся ТЦ «Галерея Астор», потом пламя перешло на соседний жилой дом.

Сергей Иванов