МЧС: причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на кровле торгового центра «Галерея Астор». Причиной возгорания стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания, сообщили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь перекинулся на соседний дом, площадь пожара там составила 800 кв. м. Из дома эвакуировали 15 человек. Для тушения пожара привлекли 100 сотрудников и 29 единиц техники.

Пожар начался утром 24 марта. Изначально площадь возгорания оценивали в 500 кв. м. Глава города Александр Скрябин сообщил, что пострадавших нет. Из-за инцидента перекрыли дорожное движение рядом с торговым центром.

Тат Гаспарян