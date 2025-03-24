Проезд по проспекту Буденновскому в Ростове из-за пожара открыли в одну сторону

Из-за крупного пожара движение по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону осуществляется в одном направлении, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция региона.

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Согласно информации ведомства, движение автотранспорта осуществляется от Центрального рынка в сторону Комсомольской площади.

Утром 24 марта в Ростове произошло загорание в торговом комплексе «Галерия Астор». По состоянию на 07.59 понедельника, 24 марта, открытое горение в торговом центре и многоквартирном доме на общей площади 1100 кв. м. ликвидировано. Власти готовят пункт временного размещения для жителей многоэтажки, на которую перекинулся пожар из торгового центра «Галерея Астор».

Тат Гаспарян