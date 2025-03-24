Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проезд по проспекту Буденновскому в Ростове из-за пожара открыли в одну сторону

Из-за крупного пожара движение по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону осуществляется в одном направлении, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция региона.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Согласно информации ведомства, движение автотранспорта осуществляется от Центрального рынка в сторону Комсомольской площади.

Утром 24 марта в Ростове произошло загорание в торговом комплексе «Галерия Астор». По состоянию на 07.59 понедельника, 24 марта, открытое горение в торговом центре и многоквартирном доме на общей площади 1100 кв. м. ликвидировано. Власти готовят пункт временного размещения для жителей многоэтажки, на которую перекинулся пожар из торгового центра «Галерея Астор».

Тат Гаспарян

Новости компаний Все