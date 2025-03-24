Екатеринбург оказался в числе городов, куда чаще всего звонят мошенники

В число пяти городов, жителям которых чаще всего в России звонят мошенники, вошел Екатеринбург. Наиболее часто они звонят жителям городов-миллионников — на столицу Свердловской области приходится 4% звонков, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего мошеннических звонков в РФ приходится на Москву (24%), далее следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%). Как отметили в МТС, каждый 700 звонок в стране в текущем году является мошенническим, а самыми популярными схемами обмана на начало года стали предложения о заработке якобы через инвестпроекты, предложения от лица оператора связи продлить действие номера, кроме того, мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

Напомним, жители Свердловской области потеряли в 2024 году 4,2 млрд руб., став жертвами мошеннических действий. Так, каждый третий зафиксированный криминальный эпизод был совершен с использованием современных технологий, всего пострадали около 7 тыс. человек, из них 60% — женщины.

Ирина Пичурина