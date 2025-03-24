В Ростовской области новых предприятий стало больше на 20%

За 12 месяцев прошлого года на Дону на 5 тыс. выросло число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и ООО. По темпам роста открывающегося бизнеса Донской регион занял лидирующую позицию в России, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Наиболее активную позицию по открытию собственного дела проявили молодые люди в возрасте до 35 лет -43%, 31% организовали бизнес в возрасте до 26 лет.

«Самым популярным видом предпринимательства остаются розничная торговля и перевозки, также активно развиваются оптовая торговля, операции с недвижимостью и общественное питание. Доля мужчин среди новых бизнесменов традиционно выше - 56% против 44% женщин»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко