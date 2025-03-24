Ростовчанки оказались успешнее мужчин на фондовом рынке

Женщины Ростовской области оказались успешнее мужчин на фондовом рынке. Причем количество женщин из Ростовской области, открывших брокерский счет, выросло на 67%, по сравнению с показателями 2023 года, сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Донской край вошел в число регионов России с наибольшим количеством женщин-инвесторов на фондовом рынке – наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Больше всего женщин, открывших в 2024 году брокерский счёт, живут в Ростовской, Новосибирской, Московской, Свердловской областях и Санкт-Петербурге, поясняет источник.

В 2024 году женщины стали больше инвестировать в акции самых крупных компаний. Так, доля таких акций в объеме активов с 2022 года выросла с 32% до 42%, а доля облигаций снизилась с 41% до 29%. Среди акций в портфелях женщин лидируют Сбер, «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

С начала 2025 года женщины потратили на покупку одежды, обуви и техники, походы в кафе и рестораны, в 7 раз меньше денег, чем на инвестиции.

Валентина Любашенко