В Ростове подготовят ПВР для погорельцев из многоэтажки рядом с ТЦ

В Ростове-на-Дону власти готовят пункт временного размещения для жителей многоэтажки, на которую перекинулся пожар из торгового центра «Галерея Астор». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ростовской области Фото: МЧС РФ по Ростовской области

«Жители дома эвакуированы. Поручил заместителю по вопросам ГО и ЧС Дядькову Т.П. подготовить пункт временного размещения для жителей»,— написал мэр Telegram-канале.

Пожар в ТЦ начался в 05:28 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, но позже огонь перешел на соседний многоквартирный дом, где площадь пожара достигла 800 кв. м. Жители дома были эвакуированы, а дорога в районе инцидента перекрыта.

В 7:00 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра. По уточненным данным, площадь возгорания там составила 300 кв. м. В МЧС России сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.

Из-за перекрытия дороги возле горящего здания изменилась схема движения общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут следовать по объездным маршрутам.

Пожар в ТЦ начался в 05:28 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, но позже огонь перешел на соседний многоквартирный дом, где площадь пожара достигла 800 кв. м. Жители дома были эвакуированы, а дорога в районе инцидента перекрыта.

Николай Аксенов