В Ростове подготовят ПВР для погорельцев из многоэтажки рядом с ТЦ
В Ростове-на-Дону власти готовят пункт временного размещения для жителей многоэтажки, на которую перекинулся пожар из торгового центра «Галерея Астор». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Фото: МЧС РФ по Ростовской области
«Жители дома эвакуированы. Поручил заместителю по вопросам ГО и ЧС Дядькову Т.П. подготовить пункт временного размещения для жителей»,— написал мэр Telegram-канале.
Пожар в ТЦ начался в 05:28 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, но позже огонь перешел на соседний многоквартирный дом, где площадь пожара достигла 800 кв. м. Жители дома были эвакуированы, а дорога в районе инцидента перекрыта.
В 7:00 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра. По уточненным данным, площадь возгорания там составила 300 кв. м. В МЧС России сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде ТЦ.
Из-за перекрытия дороги возле горящего здания изменилась схема движения общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут следовать по объездным маршрутам.
Пожар в ТЦ начался в 05:28 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 500 кв. м, но позже огонь перешел на соседний многоквартирный дом, где площадь пожара достигла 800 кв. м. Жители дома были эвакуированы, а дорога в районе инцидента перекрыта.