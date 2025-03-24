В Ростове-на-Дону в 08:33 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению электричества. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отключение затронуло улицы Орбитальную, Стартовую, Миронова, Лелюшенко, Венеры и пр-кт Королева.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — три часа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове частично отключили подачу электроэнергии.

Снежана Стодольская