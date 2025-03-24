В Ростове частично отключили подачу электроэнергии
В Ростове-на-Дону в 08:33 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению электричества. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Отключение затронуло улицы Орбитальную, Стартовую, Миронова, Лелюшенко, Венеры и пр-кт Королева.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения — три часа.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове частично отключили подачу электроэнергии.