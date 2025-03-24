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Власти Аксайского района просят не приближаться к обломкам БПЛА

Администрация Аксайского района Ростовской области предупредила жителей о возможной опасности, связанной с обломками беспилотников. В ночь на 23 марта в районе работала система ПВО, и в Щепкинском сельском поселении могут находиться фрагменты сбитого дрона, следует из сообщения местных властей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано не приближаться к обломкам, так как они могут содержать взрывчатку или быть оборудованы таймер-детонаторами. Также запрещено брать в руки элементы поражающих объектов от детонировавших беспилотников.

В случае обнаружения обломков просят немедленно звонить по номеру 112.

Николай Аксенов

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