Против устойчивых к антибиотикам бактерий и грибков

Исследователи из РТУ МИРЭА разработали ультратонкие функциональные материалы на основе лантаноидов и ленгмюровского монослоя арахиновой кислоты. Эти материалы могут стать основой для новых антимикробных систем, что особенно важно в свете роста числа устойчивых к антибиотикам бактерий и грибков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Некоторые соединения редкоземельных элементов уже показали высокую антимикробную активность. Ученые изучили взаимодействие ионов лантаноидов с модельной жирной кислотой — аналогом клеточных мембран бактерий в ленгмюровских слоях, что позволило на молекулярном уровне уточнить механизмы их антимикробного действия.

Ленгмюровские слои арахиновой кислоты были сформированы на растворах солей церия. Исследования показали, что эти слои проходят фазовые переходы при сжатии, что подтверждается изменениями их структуры под микроскопом. Особенно интересен процесс перехода в трехмерное неупорядоченное состояние, который протекает по-разному в зависимости от состава раствора.

Юлия Малахова, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РТУ МИРЭА, объяснила «Ъ-Науке»:

— Наши исследования показывают, что ленгмюровские слои арахиновой кислоты на основе лантаноидов могут стать основой для создания новых, более эффективных антимикробных систем.

Екатерина Сетяева, студентка кафедры материаловедения РТУ МИРЭА, добавила:

— Результаты наших экспериментов открывают новые перспективы для разработки биоцидных систем пролонгированного действия, которые смогут противостоять резистентным микроорганизмам.

Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ и представлено на Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии».

Пресс-служба РТУ МИРЭА