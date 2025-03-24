Порядка 3500 литров немаркированного алкоголя нашли в складе на Мурманском шоссе

В гаражах на Мурманском шоссе обнаружили около 3500 литров немаркированного алкоголя. Его стоимость оценивается в 1,3 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Злоумышленники хранили в гаражах разлитые по бутылкам водку и виски. На месте правоохранители задержали петербуржца в возрасте 39 лет и его компаньона из Новгородской области. По информации полиции, незаконной деятельностью занимались с июля прошлого года. Такой алкоголь не только хранили, но и продавали на трассе, доставляли напитки с градусом постоянным покупателям.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Подозреваемые задержаны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в доме на улице Салова в Петербурге накрыли наркоферму с 58 кустами каннабиса.

Татьяна Титаева