В Надыме простятся с погибшим на СВО бойцом Владиславом Буравлевым
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец из Ямало-Ненецого автономного округа (ЯНАО) Владислав Буравлев, сообщили в администрации Надымского района.
Владислав Буравлев
Фото: администрация Надымского района
Владислав Буравлев служил старшим стрелком мотострелковой роты в звании ефрейтора. Он погиб при исполнении служебного долга.
Прощание с ним состоится 25 марта в 11:00 в ритуальном зале Надыма по адресу улица Сенькина, 2А. В 12:00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме.