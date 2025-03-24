В Надыме простятся с погибшим на СВО бойцом Владиславом Буравлевым

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец из Ямало-Ненецого автономного округа (ЯНАО) Владислав Буравлев, сообщили в администрации Надымского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Буравлев

Фото: администрация Надымского района Владислав Буравлев

Фото: администрация Надымского района

Владислав Буравлев служил старшим стрелком мотострелковой роты в звании ефрейтора. Он погиб при исполнении служебного долга.

Прощание с ним состоится 25 марта в 11:00 в ритуальном зале Надыма по адресу улица Сенькина, 2А. В 12:00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме.

Ирина Пичурина