Полиция Кубани предупредила о мошенничествах, нацеленных на школьников

Полиция Краснодарского края зафиксировала случаи телефонного мошенничества, направленного на подростков. Злоумышленники представляются сотрудниками школ и сообщают, что у учащегося якобы не привязан телефон к электронному дневнику, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Аферисты, пользуясь положением, оказывают психологическое давление на детей и отправляют код в смс. Если ребенок его продиктует, они получают доступ к "Госуслугам" и другим персональным данным»,— рассказали в полиции.

В правоохранительных органах рекомендуют родителям предупредить детей о возможных кибератаках и напомнить им о правилах безопасного общения по телефону.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодар занял второе место по количеству мошеннических звонков в России. На долю города приходится около 7% всех зафиксированных вызовов. Лидером антирейтинга остается Москва.

Вячеслав Рыжков