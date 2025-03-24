В СКР проверяют отключение воды и газа в Динском районе Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки по факту возможных нарушений прав жильцов многоквартирного дома в Динском районе Кубани. Речь идет об отключении воды и газа в поселке Южном, сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация, что в доме, построенном в 1984 году, уже месяц отсутствуют отопление и газоснабжение, а также наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды. Несмотря на жалобы жителей, ситуация остается нерешенной, утверждают заявители.

В региональном управлении СКР сообщили, что по этому факту организована процессуальная проверка. Ход расследования и исполнение поручения председателя ведомства взяты на контроль в центральном аппарате.

Вячеслав Рыжков