Чистая прибыль пермского аэропорта второй год подряд превышает 1 млрд рублей

АО «Международный аэропорт Пермь» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», за указанный период выручка общества превысила 2,823 млрд руб., прибыль от продаж — 1,265 млрд руб. В 2023 году эти показатели составляли 2,649 млрд руб. и 1,263 млрд руб. В 2023 году чистая прибыль АО впервые превысила 1 млрд руб. По итогам прошлого года чистая прибыль аэропорта зафиксирована на уровне 1,054 млрд руб.

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт». Остальную часть контролируют структуры краевых властей.