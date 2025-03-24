Гуляния на День Оленевода в Салехарде посетили 55 тыс. человек

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) завершилось празднование Дня Оленевода, которое проходило 22-23 марта на берегу реки Полябта — мероприятие посетили 55 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Титовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он также отметил, что в организации праздника участвовали 500 человек — среди них сотрудники полиции, МЧС, медики, волонтеры, казаки, артисты, спортсмены, предприниматели и тундровики. «В выходные на Полябте разворачивались спортивные, концертные, праздничные события. Гости наслаждались национальным колоритом, традиционной кухней и духом северной тундры. Все благодаря коренным северянам и тундровикам. Их традиции, уклад, уникальная самобытность подарили нам День оленевода!»,— сказал мэр.

Традиция собирать оленеводов-кочевников вместе на большие праздники родилась в Салехарде. Первый слет оленеводов Ямала город организовал и провел в феврале 1934 года.

Празднование Дня оленевода пройдет в 25 населенных пунктах ЯНАО с 22 февраля по 21 апреля. В программу праздника включены выставки, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования и кулинарные ярмарки. Особое внимание будет уделено городам-юбилярам: Салехарду (430 лет), Новому Уренгою (50 лет) и Ноябрьску (50 лет).

Ирина Пичурина