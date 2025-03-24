Краснодар занял второе место по количеству мошеннических звонков в России

Краснодар занял второе место в России по количеству звонков от телефонных мошенников — на долю города приходится около 7% всех зафиксированных вызовов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса МТС «Защитник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лидером по числу звонков от злоумышленников остается Москва — на столицу приходится 24% от общего количества. В пятерке регионов с наибольшим количеством подобных вызовов также находятся: Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

В 2025 году россияне стали чаще получать звонки от мошенников: если в конце прошлого года один мошеннический вызов приходился на тысячу звонков, то теперь — уже каждый семисотый. Наиболее распространенной схемой обмана остается предложение «заработка» через фальшивые инвестиционные проекты — данная версия используется примерно в четверти случаев.

Нурий Бзасежев