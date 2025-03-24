На Кубани ожидается потепление до +17 градусов

На территории Кубани 24 марта прогнозируют потепление до +17 градусов днем. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в большинстве районов региона установится переменная облачность без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Красной Поляны» Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

В предгорных и восточных районах утром возможны заморозки до -1…-3°. Днем воздух прогреется до +12…+17°. В горах температура установится в пределах до -2…+3°.

На черноморском побережье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер сменит направление с восточного на южное, порывы усилятся до 12–14 м/с. Температура воздуха днем — +10…+15°.

В Краснодаре ожидается потепление до +17 градусов. Осадков не прогнозируется, однако погода будет ветреной: порывы достигнут 8–10 м/с.

Анна Гречко