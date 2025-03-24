В Челябинской области ликвидированы первые природные пожары

За последние сутки в Челябинской области произошло около десятка ландшафтных пожаров. Все возгорания ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первые природные пожары в этом году зафиксированы под Челябинском. Вечером 23 марта загорелся камыш вдоль береговой линии Третьего озера. Сильный ветер создавал угрозу распространения огня. Возгорание удалось ликвидировать на площади 4 га. Кроме того, горела сухая трава в деревне Ванюшино Красноармейского района. Этот пожар также ликвидирован.

Помимо этого, за прошедшие сутки произошло семь ландшафтных пожаров на юге области. По данным ГУ МЧС России, два возгорания сухой травы зафиксированы в поселке Агаповка, по одному — в поселке Кировский, на Агаповском шоссе, Челябинском тракте, Холмогорском шоссе и улице Сельская в Магнитогорске.