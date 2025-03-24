В Ульяновской области раскрыта незаконная легализация 5 млн рублей

Прокуратура уличила жителя Цильнинского района Ульяновской области в незаконной легализации пяти млн руб. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что гражданин фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и передал стороннему лицу банковскую карту с ПИН-кодом. После этого в июне 2024 года на единый налоговый счет ИП по платежным документам от имени граждан из разных регионов РФ были перечислены от 283 до 500 тыс. руб.

Прокуратура выяснила, что таким способом предприниматель незаконно вернул себе из бюджета деньги под видом излишне уплаченных налогов. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд.

Требования контрольного органа были удовлетворены. В доход РФ было взыскано свыше пяти млн руб.

Георгий Портнов