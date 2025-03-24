В Оренбуржье на подтопленной территории у парк-отеля застряли два автомобиля

В Оренбургском районе не смогли проехать через перелив и застряли два легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На место происшествия выехали сотрудники региональных аварийно-спасательной и противопожарной служб. Друзья пострадавших помогли застрявшим и перевезли их на двух автомобилях Niva в безопасное место.

В настоящее время в Оренбургской области ограничено движение по 35 низководным мостам. Уровень воды в реке Урал у Орска составляет 230 см, при этом опасная отметка в 700 см не превышена. Уровень Урала в районе Оренбурга равен 464 см (опасная отметка — 930 см).

Георгий Портнов