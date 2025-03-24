Спасатели тушат сильный пожар в расселенном доме на Турбинной улице

В третьем часу ночи 24 марта случился сильный пожар в капитально-ремонтируемом доме 9 по Турбинной улице, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В пятиэтажном здании загорелись 3-5 этажи и кровля на общей площади 140 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом 9 по Турбинной улице, где случился сильный пожар

Фото: Портал Citywalls / Kon-Tiki Дом 9 по Турбинной улице, где случился сильный пожар

Фото: Портал Citywalls / Kon-Tiki

В 3:14 пожарные присвоили возгоранию дополнительный номер сложности 1-БИС. В 5:30 огонь удалось локализовать, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. С пожаром продолжают бороться шесть пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что семнадцать спасателей тушили пожар в ресторане In Georgia на Фурштатской улице. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

UPD: Пожар потушен в 8:01.

Андрей Маркелов